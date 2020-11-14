Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk cep Lance Stroll'ün
Sıralama turlarında birinci olan Kanadalı sürücü Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlamaya hak kazandı Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Stroll, Türkiye Grand Prix'sine kadar tüm sıralama turlarını kazanan Mercedes'in serisini sonlandırdı.
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında, Racing Point takımından Kanadalı Lance Stroll birinci oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde gerçekleştirildi.
Pilotlar, üçüncü antrenman turlarında olduğu gibi sıralama turlarında da soğuk ve yağmurun etkisiyle kaygan zeminde araç hakimiyetinde zorlandı. İlk seansta yoğun yağış sebebiyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış 45 dakikalığına durduruldu. Bu sürede Tuzla Belediyesine ait su tahliye aracı da piste müdahale etti.
Yağışın durmasıyla devam eden sıralama turları, sürprizlere sahne oldu. Racing Point takımının yoğun yağmur lastiği yerine orta seviyedeki geçiş lastiğini tercih etmesi, sıralama turlarının kaderini belirledi.
Racing Point'in 22 yaşındaki pilotu Lance Stroll, 1 dakika 47.765 saniyeyle sıralama turlarında birinci olarak yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlama hakkı kazandı. Stroll, İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etti.
Üç antrenman turunda da en iyi dereceyi elde eden Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.
Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.
FERRARİ SÜRÜCÜLERİ İKİNCİ SEANSTA ELENDİ
Üç antrenman turunda da en hızlı ilk 3 isim arasında yer alan Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc, sıralama turlarının ikinci seansında elendi.
Leclerc, 1.56.696'lık süresiyle yarışa 14. sıradan başlama hakkı kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.55.169'luk zamanıyla 12. sırayı alarak üçüncü seansı göremedi.
Bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar koşulan 13 yarışta da pole pozisyonunu kazanan Mercedes, bu serisini İstanbul'da devam ettiremedi.
İstanbul'daki yarışa kadar Mercedes adına Hamilton 9, Fin pilot Valtteri Bottas ise 4 kez pole pozisyonu kazanmıştı.
Türkiye Grand Prix'sinde yarın saat 13.10'da başlayacak yarış öncesi sıralama turlarında elde edilen dereceler şöyle:
|Sürücü
|Takım
|Süre 1
|Süre 2
|Süre 3
|1
|Lance Stroll
|Racing Point
|2.07.467
|1.53.372
|1.47.765
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1.57.485
|1.50.293
|1.48.055
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|2.07.614
|1.54.097
|1.49.321
|4
|Alexander Albon
|Red Bull
|1.59.431
|1.52.282
|1.50.448
|5
|Daniel Ricciardo
|Renault
|2.05.598
|1.54.278
|1.51.595
|6
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2.07.599
|1.52.709
|1.52.560
|7
|Esteban Ocon
|Renault
|2.06.115
|1.53.657
|1.52.622
|8
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|2.01.249
|1.53.793
|1.52.745
|9
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2.07.001
|1.53.767
|1.53.258
|10
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|2.07.341
|1.53.431
|1.57.226
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Lando Norris
|McLaren
|2.07.167
|1.54.945
|12
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|2.03.356
|1.55.169
|13
|Carlos Sainz
|McLaren
|2.07.489
|1.55.410
|14
|Charles Leclerc
|Ferrari
|2.04.464
|1.56.696
|15
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|2.05.579
|1.58.556
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|2.08.007
|17
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|2.09.070
|18
|George Russell
|Williams
|2.10.017
|19
|Romain Grosjean
|Haas
|2.12.909
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|2.21.611
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