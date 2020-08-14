Formula 1'de heyecan İspanya'da devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun altıncı yarışıyla sürecek.
Covid-19 salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 6. yarışı, İspanya'nın Montmelo bölgesindeki 4 bin 655 metrelik Barcelona-Katalonya Pisti'nde düzenlenecek.
66 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 16 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 3, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile Red Bull pilotu Max Verstappen de birer kez podyumun zirvesine çıktı.
İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 107 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 77
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 73
4. Charles Leclerc (Monaco): 45
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 38
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 180
2. Red Bull: 113
3. Ferrari: 55
4. McLaren: 53
5. Racing Point: 41
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