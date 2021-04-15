Formula 1'de Kanada belirsizliği sürüyor, İstanbul devrede

15 Nisan 2021 Perşembe, 23:33

Formula 1 tarihinin en uzun sezonunda 13 Haziran’da yapılması planlanan Kanada yarışına ilişkin belirsizlik devam ediyor. F1 yönetiminin yarışın seyircisiz olması halinde zararın kapatılması için istediği 6 milyon dolar sonrasında yarışın gerçekleşme ihtimali azaldığı kaydedildi. Quebec'teki Gilles Villenueva Pisti'nde düzenlenen yarış geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal edilmişti. Quebec’in Eyalet Başbakanı Francois Legault Radio Canada’ya bu seneki yarışa ilişkin açıklamalarda bulundu. Legault, “Grand Prix’nin ekonomik açıdan önemini unutmamalıyız. Quebec’te harcanan paranın büyük bir bölümü yurt dışından geliyor. Seyircisiz bir yarıştan söz ediyoruz. Önümüzdeki yıllar için herhangi bir soru işareti yoksa bu yıl niye ısrar ediyoruz?” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE LOKASYON OLARAK AVANTAJLI

Öte yandan F1 News’te yer alan haberde, Kanada’nın takvimden çıkartılması halinde Türkiye’nin avantajlı olduğu belirtildi. Kanada yarışının Azerbaycan’dan sonra olmasından dolayı İstanbul’un takvime eklenmesi halinde lojistik olarak büyük bir avantaj sağlanabileceği ifade edildi.

“ÖNCELİĞİMİZ KANADALILARIN SAĞLIĞI”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yarışa ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları söyledi, “Şu anda görüşmelerin sürdüğünü biliyorum ancak her aşamada önceliğimiz Kanadalıların sağlığı. Bu, kararları neye göre alacağımızın da temeli.”

MONAKO HAZIRLIKLARDA SONA GELDİ

Geçtiğimiz yıl Kanada ile birlikte iptal edilen yarışlardan olan ve bu senede takvimden çıkartılabileceği gündeme gelen Monako GP’de yarış hazırlıklarında sona gelindiği belirtildi. Monako Otomobil Kulübü’nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda pistten görüntüler yer verildi. Bu yıl Monako'da Formula 1’e ek olarak Formula E ve Grand Prix de Monaco Historique yarışları da düzenlenecek.