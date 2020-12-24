Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi
Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.
Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.
Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.
Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.
F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:
|Sıra
|Yarış
|Oy oranı (yüzde)
|1
|Türkiye Grand Prix
|33
|2
|İtalya Grand Prix
|25
|3
|Sakhir Grand Prix
|18
|4
|Avusturya Grand Prix
|5
|5
|Toskana Grand Prix
|4
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
Video Haberler
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- Askerlerin çıplak fotoğrafının öyküsü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı