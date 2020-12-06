Formula 1'de sürpriz finiş!
Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.
Sezonun 16. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte düzenlendi. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 3,5 kilometrelik dış bölümünün kullanıldığı yarış, 87 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa 5. sıradan başlayan Perez, ilk turda son sıraya düşmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarını doğru değerlendirmesinin de yardımıyla 10 yıllık F1 kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.
Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu.
İlk 2 cepten kalkan Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve George Russell, pit-stop sırasında yaşanan karmaşa yüzünden mücadeleyi 8 ve 9. sırada tamamladı.
Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son yarışı, 13 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
- Meteoroloji'nin korkutan kuraklık haritası
En Çok Okunan Haberler
- Maçoğlu sert çıktı: Seni orada bekliyor olacağım!
- Uyarılara rağmen 'foşur foşur'a devam!
- ‘Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?’
- Soylu’dan Habertürk yazarına ‘dinleme’ yanıtı
- CHP'nin asgari ücret kampanyası gündem oldu
- AKP'li Zengin'e göre türban yoksa seçilme hakkı da yok!
- Soylu'ya yanıt verdi: 'Evet dinliyoruz' mu diyecekler?
- Sabotör kim, motor neden çalışmıyor?
- 'Altay Tankı' yılan hikâyesine döndü
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı