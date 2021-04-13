Formula 1'de Türkiye ihtimali artıyor

13 Nisan 2021 Salı, 14:34

Formula 1 takviminde yer alan yarışlara ilişkin belirsizlik devam ediyor. Autoweek’de yer alan haberde, Kanada hükümetinin uygulamış olduğu koronavirüs protokolleri sebebiyle yarışın iptal olma ihtimali olduğu belirtildi. Ayrıca organizatörlerin seyircisiz bir yarışı ekonomik olarak karşılamakta zorlanabilecekleri kaydedildi.

İPTAL OLURSA TÜRKİYE TAKVİME EKLENEBİLİR

Haberde, Formula 1 yönetiminin yarışın seyircisiz olması halinde Kanada hükümetinden organizatörlerin zararlarının karşılanabilmesi için 6 milyon dolar daha istediği belirtildi. 13 Haziran’da yapılması planlanan Kanada Grand Prix’sinin iptal edilmesi halinde yarışın Türkiye’ye verilebileceği vurgulanırken nihai kararın 16 Nisan’da alınacağı ifade edildi.