Frankfurt'ta binlerce kişi George Floyd için sokaklara döküldü
Dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' devam ediyor. Frankfurt'ta binlerce kişi George Floyd protestolarına destek için sokaklara döküldü.
ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Bir protestoda Almanya’nın Frankfurt kentinde yapıldı.
Frankfurt'ta binlerce kişi George Floyd protestolarına destek için bir araya geldi.
PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ
En büyük gösterilerin düzenlendiği ülkelerden Almanya'da, üzerinde "Senin acın benim acım. Senin mücadelen benim mücadelem" yazılı pankartlar taşındı. Frankfurt ve Hamburg kentlerindeki gösterilere 10 bini aşkın kişi katıldı.
Frankfurt'taki gösteride, Floyd'un ölümüne yol açan polis şiddetinin etraftaki vatandaşlarca filme alınmış olmasına atıfta bulunularak "Filme alınmayan kaç kişi var?" sorulu pankartlar dikkat çekti.
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