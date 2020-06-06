Frankfurt'ta binlerce kişi George Floyd için sokaklara döküldü

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:11

ABD'de siyah Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. Bir protestoda Almanya’nın Frankfurt kentinde yapıldı.

