Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu
Tek erkeklerde Alexander Zverev-Stefanos Tsitsipas, kadınlarda Anastasia Pavlyuchenkova-Tamara Zidansek karşılaşmaları yapılacak
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) oynanan müsabakalar sonucunda ilk yarı final eşleşmeleri belirlendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günü, akşam seansındaki tek erkekler çeyrek final karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Tek erkekler dünya sıralamasının 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas, klasmanın 2. sırasındaki Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
2 saat 19 dakika süren karşılaşmada Yunan tenisçi Tsitsipas, Rus rakibini 6-3, 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti.
Günün diğer maçında 6 numaralı seri başı Alexander Zverev, Alejandro Davidovich Fokina'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
1 saat 36 dakika süren müsabakada Alman tenisçi Zverev, İspanyol rakibine 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle üstünlük sağladı.
Günü galibiyetle tamamlayan Medvedev ve Zverev yarı finalde karşılaşacak.
PAVLYUCHENKOVA 7. DENEMESİNDE YARI FİNALE YÜKSELDİ
Tek kadınlarda dünyanın 31 numaralı tenisçisi Anastasia Pavlyuchenkova, Kazak rakibi Elena Rybakina'yı 2-1 yenerek 7. denemesinde ilk kez bir grand slam turnuvası yarı finaline çıkmayı başardı.
2 saat 33 dakika süren müsabakada Rus tenisçi Pavlyuchenkova, klasmanın 21. basamağındaki Rybakina'yı 6-7, 6-2 ve 9-7'lik setlerle yendi.
Pavlyuchenkova yarı finalde Tamara Zidansek ile karşılaşacak.
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