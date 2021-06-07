Fransa Açık'ta Rafael Nadal, son çeyrek final biletini aldı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 21:06

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti. Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. İki saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermeyen Nadal, Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu. Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.

SAKKARI, KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Kadınlar dünya sıralamasının 18. sırasındaki Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin'i 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi. Yunan tenisçi Sakkari, ABD'li rakibi Kenin'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.



