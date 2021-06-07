Fransa Açık'ta Rafael Nadal, son çeyrek final biletini aldı
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda dünya üç numarası Rafael Nadal, Jannik Sinner'i set vermeden mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal çeyrek finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti. Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 19. basamağındaki İtalyan Jannik Sinner'i 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı. İki saat 17 dakika süren karşılaşmada rakibine set vermeyen Nadal, Fransa Açık'ta peş peşe 35. setini kazanmış oldu. Nadal çeyrek finalde, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.
SAKKARI, KARİYERİNDE BİR İLKİ BAŞARDI
Kadınlar dünya sıralamasının 18. sırasındaki Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin'i 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi. Yunan tenisçi Sakkari, ABD'li rakibi Kenin'i 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup etti.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi