Fransa Bisiklet Turu
Turun 6. etabını, Astana takımının Kazak bisikletçisi Alexey Lutsenko kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 6. etabını, Astana takımının Kazak sporcusu Alexey Lutsenko kazandı.
Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Le Teil yerel idaresi ile Mont Aigoual zirvesi arasındaki 191 kilometrelik 6. etabında Lutsenko, 4 saat 32 dakika 34 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Tepe etabını, Cofidis takımından İspanyol Jesus Herrada ikinci, CCC ekibinin Belçikalı bisikletçisi Greg Van Avermaet üçüncü sırada bitirdi.
Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates, toplamda 27 saat 3 dakika 57 saniyelik süresiyle 5. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.
Fransa Bisiklet Turu, yarın Millau ile Lavaur yerel idareleri arasındaki 168 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.
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