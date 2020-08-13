Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'e iki adet Rafale savaş jeti ve Lafayette tipi bir fırkateynin sevk edileceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2020 Perşembe, 11:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Doğu Akdeniz’deki Fransız askeri varlığının geçici olarak artırılacağını duyurdu.

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz’e gönderilecek ek kuvvetler ile ilgili yayınlanan açıklamada, bölgeye iki adet Rafale tipi savaş jeti ve Lafayette tipi bir de fırkateynin sevk edileceği duyuruldu.

Reuters'ın haberine göre, saatte 25 knot hızda seyredebilen, 125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn, bir helikopter pistine sahip olmasının yanı sıra gemisavar füzeler taşıyor.


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