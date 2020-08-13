Fransa, Doğu Akdeniz'e iki jet ve bir fırkateyn gönderiyor
Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'e iki adet Rafale savaş jeti ve Lafayette tipi bir fırkateynin sevk edileceği duyuruldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Doğu Akdeniz’deki Fransız askeri varlığının geçici olarak artırılacağını duyurdu.
Fransa Savunma Bakanlığı tarafından Doğu Akdeniz’e gönderilecek ek kuvvetler ile ilgili yayınlanan açıklamada, bölgeye iki adet Rafale tipi savaş jeti ve Lafayette tipi bir de fırkateynin sevk edileceği duyuruldu.
Reuters'ın haberine göre, saatte 25 knot hızda seyredebilen, 125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn, bir helikopter pistine sahip olmasının yanı sıra gemisavar füzeler taşıyor.
Video Haberler
- YSS Köprüsü çıkışında kaza! Trafik yoğunluğu oluştu
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler
- Gergin anlar! Rus ve ABD uçakları karşı karşıya geldi
- Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, hırsızlık yaptılar
- Albayrak'tan dövizdeki dalgalanmayla ilginç açıklama
- Ankara'da çok sayıda kadın gözaltına alındı
- Galata restorasyonunu yapan firma sahibi AKP'li çıktı