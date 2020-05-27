Fransa 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı
Fransa, koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı.
Fransa hükümeti, tartışılan sıtma ilacı hidroksiklorokinin koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanımını yasakladı.
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerini "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.
TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada ise tüm COVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye’de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtilerek, “COVID-19 pandemisini "başarılı" bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve COVID-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki COVID-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere vb. ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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