Fransa 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:48

Fransa hükümeti, tartışılan sıtma ilacı hidroksiklorokinin koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanımını yasakladı.



Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerini "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.

TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada ise tüm COVID-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan Türkiye’de gerek hekimler gerekse vatandaşlar tarafından tedirginlikle karşılandığı belirtilerek, “COVID-19 pandemisini "başarılı" bir şekilde yönettiklerini her fırsatta ifade eden ve COVID-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden ülkemizdeki COVID-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve görülen yan etkilere vb. ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.







