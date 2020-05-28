Fransa Ulusal Meclisi'nde koronavirüsten ilk ölüm!
Fransa’da Paris Milletvekili 75 yaşındaki Claude Goasguen koronavirüsten hayatımı kaybetti.
Fransa’da Paris Milletvekili 75 yaşındaki Claude Goasguen koronavirüsten hayatını kaybetti.
Claude Goasguen 24 Mart’ta koronavirüsüne yakalanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.
LR ( Cumhuriyetçiler) partisi milletvekili olan Goasguen, uzun yıllar 16’ıncı Paris Belediye Başkanlığını yapan Jacques Chirac ile birlikte çeşitli görevlerde bulunarak Fransa Orta Sağının figürü olarak biliniyordu.
Goasguen’in ölümü ile Fransa’da koronavirüsten ilk defa bir milletvekili hayatını kaybetmiş oldu.
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