Fransa'da 10 bin çocuğun istismara uğradığı ortaya çıktı
Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.
Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CIASE), Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığını açıkladı.
CIASE Başkanı Jean Marc Sauve'nin sunduğu rapordaki veriler, psikoposluk arşivlerinden ve tanıklıklarından elde edildi.
Soruşturma Komisyonu tarafından 6 bin 500 kişinin ifadesinin toplandığı rapora ayrıca, hayatını kaybeden kurbanlar ile cinsel istismara uğrayıp konuşmak istemeyenler de dahil edildi.
Raporda, ülkede 1950’den bu yana 10 binden fazla çocuğun pedofil rahiplerin kurbanı olduğunu kaydedildi.
CIASE 2018’de kurulduğunda, istismar kurbanlarının 3 bin civarı olabileceği belirtilmişti. Sauve, haziran ayında yaptığı açıklamada, pedofil rahiplerin sayısının 1500’den fazla olabileceğini söylemişti. Raporun son hali ekim ayında yayımlanacak.
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