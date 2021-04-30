Fransa'da 18 yaş üstü herkesin aşıya erişimi sağlanacak

30 Nisan 2021 Cuma, 16:28

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vakası sayısında son 2 güne göre düşüş yaşandı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 538 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükselirken, son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 104 bin 253'e çıktı.

ÜLKEDE 18 YAŞ ÜSTÜ AŞILANACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki 18 yaş ve üstü tüm insanların 15 Haziran'dan itibaren Covid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

KISITLAMALARIN 4 AŞAMADA KALDIRILMASI HAZIRLANIYOR

Ulusal basında yer alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un planına göre, ülkede 4 haftadır yürürlükte olan sıkı kısıtlamaların 30 Haziran'a kadar 4 aşamada tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Her bölgedeki sağlık durumuna göre kısıtlama kaldırma aşamalarının ertelenebileceği belirtilen planda, 3 Mayıs'tan itibaren gündüz seyahat kısıtlamaları ve bölgeler arası seyahat yasağı kaldırılacak, liseler ve kolejler yarı zamanlı açılacak.

Plana göre, 19 Mayıs'ta gece sokağa çıkma yasağı 19.00'dan 21.00'e çekilecek, sinema ve dükkanlar açılacak.

GECE KULÜPLERİ İKİNCİ BİR EMRE KADAR KAPALI KALACAK

Haziranda ise 21.00 olan gece sokağa çıkma yasağı 23.00'e çekilecek, restoranların kapalı mekanda hizmetine izin verilecek ve spor salonları açılacak.

Mekanların üstü açık alanlarında masalarda en fazla 6 kişi bir arada oturabilecek, dışarda da 10'dan fazla kişinin bir arada toplanması yasak olacak.

Her şey yolunda giderse son aşamaya 30 Haziran'da geçilecek, sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılacak. Aşı karnesi uygulaması sayesinde binden fazla kişinin katılabileceği etkinliklere izin verilecek.

Gece kulüpleri ise ikinci bir emre kadar kapalı kalacak.??????????????