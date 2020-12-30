Fransa’da sokağa çıkma yasağı saatleri bazı bölgelerde arttırılacak

30 Aralık 2020 Çarşamba, 00:06

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Fransa’da bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının süresi arttırılacak. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran Covid-19 ile mücadele planı hakkında açıklama yaptı. Bakan Veran, salgının yoğunlaştığı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinin arttırılacağını ve yasağın başlangıç saatinin 20.00’den 18.00’e çekileceğini kaydetti. Veran, bu değişiklik ile kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 10 saatten 12 saate yükseltileceğini belirtti. Bakan Veran, ülke çapında ve yerel düzeyde de tekrardan kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasının mümkün görülmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı, Fransa’nın aşı kampanyasının diğer ülkelerden daha fazla zaman aldığını ifade ederek, "Bu gecikmeyi huzurevlerinde yaşlıların aşılanma önceliğine bağlayabilirim" dedi.

Veran, Covid-19 aşının Ocak ayı sonunda 50 yaş ve üstü sağlık çalışanları için de uygulanacağını belirtti

SON 24 SAATTE COVİD-19’A BAĞLI 388 ÖLÜM

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 388 kişi hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 64 bin 78’e yükseldi.



Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 bin 395 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 574 bin 41’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 388 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 64 bin 78’e yükseldi. Ülke genelinde bin 159’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 474 kişi hastanelerde tedavi görüyor.



Öte yandan ülkenin salgından en çok etkilenen bölgelerinde ise kısmi sokağa çıkma yasağı 10 saatten 12 saate yükseltilecek.