Fransa'daki Barış Akademisyenleri'nden Boğaziçi ile dayanışma açıklaması

03 Şubat 2021 Çarşamba, 16:28

Fransa'daki Barış Akademisyenleri, AKP'li rektör Melih Bulu'ya karşı mücadele eden Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerine destek açıklaması yaptı.

"Türkiye'de öğrencilerinden zorla koparılan, baskı ve yıldırmalarla, KHK'larla üniversitelerinden uzaklaştırılan Fransa'daki Barış akademisyenleri olarak dün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yapılan saldırıyı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hala sürdürülen bu orantısız şiddete bir an önce son verilmeli ve gözaltına alınan öğrenciler, haklarında herhangi bir işlem yapılmadan derhal salıverilmelidir" çağrısında bulunuldu.



PİYASANIN ÖNCELİKLERİ DEĞİL İNSANLIĞIN YARARI

"Üniversite, bilgi üretiminin özgürce sürdürülebilmesi ve eleştirel düşüncenin yaşayabilmesi için hem piyasanın hem de siyasal alanın dayatmalarından özerk demokratik bir işleyişe sahip olmak zorundadır. Çünkü insanlık yararına, piyasanın öncelikleri tarafından sınırlandırılmamış bilimsel araştırma ve üretim idealini gerçekleştirmek için böyle bir üniversiteye ihtiyaç vardır" vurgusu yapılan açıklamada, "Daha önce Türkiye’de AKP iktidarı, tıpkı soruşturmalarlarla, KHK’larla ve kayyum rektörlerle diğer üniversitelere saldırırken yaptığı gibi, bugün de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, akademisyenlerine ve onlara destek veren herkese keskin nişancılarla, yüzlerce polisle, orantısız bir şiddetle saldırırken, işte bu üniversite idealine saldırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DURUM FRANSA'DA DA AYNI

Fransa'da da hızla bu idealden uzaklaşıldığı belirtilen açıklamada, ülkede son çıkarılan yasaların üniversite kampüslerine polis müdahalesini meşrulaştırarak öğrenci ve akademisyen eylemlerini kriminalize ettiği, akademik çalışma koşullarının piyasanın gereklerine göre yeniden yapılandırıldığı ifade edildi.

Açıklama, "Bizler bu küresel saldırının bilincinde olarak, demokratik ve özerk üniversite idealinden, akademik özgürlüklerimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, bu uğurda verilen mücadelelerin de küreselleşmesi için uluslararası dayanışma içerisinde olacağımızı bir kez daha bildiririz. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektöre karşı sürdürülen direnişi destekliyor, kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz" vurgusuyla tamamlandı.