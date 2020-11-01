Fransa'daki kilise saldırısı zanlısının ailesi konuştu

01 Kasım 2020 Pazar, 15:17

Uveysavi'nin ailesi, çocuklarına atfedilen suçlama karşısında şok olduklarını, çünkü genç adamın Fransa'ya gitmeden önce herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının olmadığını öne sürdü. Uveysavi'nin annesi Kamra, oğlunun olay olmadan önceki gece Fransa'ya ulaştığında saat 8 gibi kendisini aradığını belirterek, oğlu İbrahim'in Fransızca bilmemesine rağmen Nice'e gitmesine şaşırdığını ifade etti.

'GECEYİ KİLİSENİN ÖNÜNDE GEÇİRECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Kardeşi Yasin ise, "İbrahim, beni arayarak o geceyi Nice'ta bir kilisenin önünde geçireceğini söyledi ve bana oranın önünden bir fotoğraf gönderdi" dedi.

Yasin, ailenin sabah saatlerinde İbrahim'in önünde kaldığı kilisede bıçaklı saldırı olduğunu öğrenmesi ile büyük bir şaşkınlık yaşadığını aktardı.

Uveysavi'nin, bıçaklı saldırıda bulunacağına dair herhangi bir emare göstermediğini söyleyen Yasin, kardeşine yöneltilen suçlamalarla büyük bir şok yaşadıklarını kaydetti.

BİRÇOK YERDE ÇALIŞTI

Uveysavi'nin okulu erken terk ettiğini ve Tunus'taki birçok genç gibi işsiz kaldığını ve birçok yerde iş aradığını ifade eden Yasin, kardeşinin önce tamircilik yaptığını daha sonra Sfaks'ta bir zeytin sıkma işine girdiğini ardından da düzensiz şekilde akaryakıt satışı ile uğraştığına işaret etti.

FRANSIZ POLİS KAYNAKLARI AÇIKLAMIŞTI

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.

Fransız polis kaynakları da kiliseye düzenlenen saldırının şüphelisi İbrahim el-Uveysavi adında bir Tunuslu olduğunu açıklamıştı.

Tunus yargı makamları, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Tunus vatandaşı olması üzerine soruşturma başlattığını, ayrıca saldırıyı düzenlediği iddia edilen "Güney Tunus el-Mehdi Örgütü" adlı yapının varlığına dair de soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.