Fransa'dan, Türk futbolculara 'milli yasak'

18 Mart 2021 Perşembe, 21:25

Fransa'dan 2022 elemeleri öncesi milli takımımıza kötü haber geldi.

Fransa'da kulüpler, artan koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkeleri dışından gelen futbolculara kendi milli takımlarında oynama yasağı getirdi.



Futbolcuların kendi ülkelerene gidiş gelişleri süresinde yaşanacak olası bulaşının önüne geçilmesi için alınan bu karardan Lille'de forma giyen (A) milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkilenebileceği öğrenildi.

TFF durumun netlik kazanmasınan sonra Fransa Futbol Federasyonu ile temasa geçip bu isimlerin milli davet alması halinde Türkiye'ye getirilmesini sağlayacak.