Fransa'nın Altın Küre'si 26. Lumières Ödülleri sahiplerini buldu: En İyi Film Ödülü Love Affair(s)'in

21 Ocak 2021 Perşembe, 10:34

Adayları ve kazananları 40 farklı ülkeden 130 uluslararası sinema yazarının oylarıyla belirlendiği için Fransa’nın Altın Küre’si olarak değerlendirilen Lumières ödülleri, bu yıl Avrupa’da düzenlenen ilk büyük ödül töreni oldu.

FilmLoverss'ın aktardığı habere göre, 26. Lumières ödülleri dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl en iyi film ödülünün sahibi Emmanuel Mouret imzalı “Love Affair(s)” (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait) olurken, en iyi yönetmen ödülünü “DNA” filmiyle Maiwenn kazandı. Her iki film de geçtiğimiz yıl Cannes 2020 etiketiyle çeşitli festivallerde gösterilmişti.

Adaylıklar açıklandığında ön plana çıkan yapım olan Filippo Meneghetti imzalı “Two of Us” (Deux) ödül töreninde biraz daha arka planda kalmış olsa da iki ödülün sahibi oldu. Filmin başrol oyuncuları Barbara Sukowa ve Martine Chevallier en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaşırken, Fransa’nın bu yılki Oscar aday adayı olan “Two of Us” en iyi ilk film ödülüne değer görüldü.

Voici le palmarès de la 26ème Cérémonie des Lumières ! #Lumières2021 pic.twitter.com/mmpMrU8Imi — Académie des Lumières (@prixlumieres) January 19, 2021

26. Lumières ödüllerinde kazananlar şöyle:

En iyi film: “Love Affair(s)” , Emmanuel Mouret

En iyi yönetmen: Maïwenn, “DNA”

En iyi senaryo: Stéphane Demoustier, “The Girl with the Bracelet”

En iyi belgesel: “The Monopoly of Violence”, David Dufresne

En iyi animasyon: “Josep”, Aurel

En iyi kadın oyuncu: Martine Chevallier ve Barbara Sukowa, “Two of Us”

En iyi erkek oyuncu: Sami Bouajila, “A Son”

Çıkış yapan kadın oyuncu: Noée Abita, “Slalom”

Çıkış yapan erkek oyuncu: Félix Lefebvre ve Benjamin Voisin, “Summer of 85”

En iyi ilk film: “Two of Us”, Filippo Meneghetti

Fransa ortak yapımı en iyi film: “The Man Who Sold His Skin”, Kaouther Ben Hania

En iyi sinematografi: Hichame Alaouie, “Summer of 85”

En iyi müzik: Silvia Pérez Cruz, “Josep”