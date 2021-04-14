Fransız Bakan Beaune, Türkiye’ye karşı yaptırım tehdidinde bulundu
Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ankara’da AB heyetiyle yaşanan koltuk krizinde Türkiye’ye suçladı. Fransa Ulusal Meclisi’ndeki konuşmasında ise Doğu Akdeniz sebebiyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırım uygulayacağını belirtti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Ankara’da görüşen AB heyetinden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kısa süreli ayakta kaldığı görüntülerin ardından ‘koltuk krizi’ meydana gelmiş ve Türkiye’ye suçlamalar yönetilmişti.
RTL televizyonuna konuşan Fransa'nın Avrupa İlişkileri Bakanı Clement Beaune ise Türkiye’yi suçlayan bir açıklamada bulundu.
Beaune, “Türkiye kötü davrandı. Bize karşı yapılmış kasıtlı bir sorun. Brüksel, AB liderleri arasında suçu körüklememeli” dedi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, protokol krizinin ardından yaptığı son açıklamada, "O günden beri geceleri iyi uyuyamıyorum çünkü sahneler kafamda tekrar tekrar canlanıyor" demişti.
“YAPTIRIM DAHİL TEDBİRLER HAZIR”
Beaune, Fransa Ulusal Meclisi’ndeki konuşmasında ise “Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde saldırgan davranış biçimini seçmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaptırım uygulayacağını” belirtti. Fransız Bakan, “Avrupa’yı Türkiye’ye yönelik sağlam, birleşik ve net çizgi sergilemeye zorladık. Gerilim aramıyoruz ama çıkarlarımızı savunuyoruz” ifadesini kullandı.
“Türkiye, gerilimi azaltma yolunu mu takip edeceği, yoksa saldırgan çizgiye bağlı kalacağı arasında seçim yapmalı” diyen Beaune, ikinci seçenekte AB’nin tepki vermeye hazır olduğunu belirterek, “Gerekirse yaptırım dahil tedbirleri hazırladık” dedi.
Kaynak: Sputnik/AFP
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