Fransız Belediye Başkanı Estrosi’den 'Sputnik V' çağrısı: İzin verin alayım

14 Mart 2021 Pazar, 12:20

Fransa’nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sputnik V aşısını temin etmek için kendisine izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Estrosi, "Nice'e dünya çapında 48'den fazla ülkede kullanılan Rus aşısı olan on binlerce doz Sputnik V'yi hızlı bir şekilde temin edebilirim. Sağlık yetkililerinden bana izin vermelerini istiyorum" dedi.