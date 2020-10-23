Fransız öğretmeni öldüren Anzarov’un IŞİD teması ortaya çıktı

23 Ekim 2020 Cuma, 15:26

Müfettişlerin son bulgularına göre Anzarov, terör suçunu işlemeden önce Suriye’de Rusça konuşan bir silahlı unsur ile temas halindeydi. Aljazeera’nın haberine göre, geçtiğimiz Pazar günü Conflans-Sainte-Honorine kentinde meydana gelen olayı gerçekleştiren Rus vatandaşı 18 yaşındaki Çeçen Anzurov’un bireysel terör eyleminde bulunmadığı ortaya çıktı.

Karşılıklı mesajlarda IŞİD'e atıflarda bulunulması, terör eyleminin dışarıdan, özellikle de terör örgütü tarafından yürütüldüğü anlamına gelip gelmediğini düşündürdü.

Le Parisien gazetesi, Rusça konuşan unsurun, teması sürdürdüğü hesabın kullanıldığı protokol adresine göre Suriye’nin kuzeybatısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de bulunduğunu öne sürdü.

MESAJ İLETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Anzarov’un Samuel Paty’nin Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli karikatürleri öğrencilerine göstermesi nedeniyle ‘Hz.Muhammed’in intikamını almak için’ öğretmeni öldürdüğünü Rusça sesli bir mesajla ilettiği ortaya çıktı.

SALDIRIYA YÖNELİK EYLEMLER YAPILDI

Fransa'da ifade özgürlüğünü anlatırken Muhammed Peygamber karikatürü gösterdiği için başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'yi anmak ve saldırıyı kınamak içim binlerce kişi Fransa genelinde düzenlenen gösterilere katılmıştı.

Başkent Paris'in merkezindeki Place de la Republique meydanında toplanan kalabalık alkışlarla "Ben öğretmenim" yazılı pankartlar taşımıştı.

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınmıştı.