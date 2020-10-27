Fransız olmayan markalardan çağrı: Bizi boykot listesinden çıkarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız ürünlerini boykot çağrısının ardından, internet üzerinden boykot listeleri dolaşmaya başladı. Avon ve TCL sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Fransa’da derste Hz. Muhammed ile dalga geçen bir karikatür gösteren öğretmen Samuel Paty’nin başının kesilerek öldürülmesi sonrasında Macron’un İslam ile ilgili açıklamaları Ankara-Paris hattında gerilimin artmasına sebep oldu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Fransız mallarını almayın” diyerek boykot çağrısı yapmasının ardından sosyal medyada boykot edilen markaların listeleri yayınladı. Fransız olmayan markalar da yer aldı. Bunlardan ikisi Çin merkezli TCL ile ABD’de kurulan Avon şirketleriydi.
İki şirket yazılı bir açıklamada bulunarak Fransız şirketi olmadıklarını açıkladı.
AVON: BREZİLYA MARKASIYIZ
Avon, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, 2020 yılının başında da Natura&Co grubu ile birleşerek Brezilya merkezli çok uluslu bir güzellik grubunun parçası haline gelen bir doğrudan satış şirketidir. Markamızın Fransız devleti ile bir bağı olmayıp Fransa’da operasyonu dahi bulunmamaktadır. Basına yansıyan ‘Boykot edilecek Fransız markaları‘ başlıklı haberler içerisinde yer alan markamızla ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini ve haberlerde yer alan markamızın bu listeden çıkartılmasını önemle rica ederiz.
TCL: FRANSA DEVLETİYLE BİR BAĞIMIZ YOK
Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, “Boykot edilecek Fransız markaları” ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz.
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