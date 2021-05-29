Fransız savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Fransız Donanması’na ait F796 borda numaralı ’Commandant Birot’ isimli savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı.
Fransız Donanması’na ait F796 borda numaralı ’Commandant Birot’ isimli savaş gemisi, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Karadeniz’e açılmıştı.
Karadeniz’den dönüş yapan Fransız savaş gemisi, saat 19.00 sularında İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak Marmara Denizi’ne açıldı.
Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti.
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