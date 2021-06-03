Fransız yıldız Mbappe'den müthiş Falcao açıklaması!
Magazin dergisine demeç veren Fransız yıldız Mbappe, Monaco'da beraber oynadığı Radamel Falcao'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.
PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Esquire'nin İngiltere versiyonuna bir röportaj verdi.
Mbappe, kariyerinden ve hedeflerinden bahsederken, dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi. Mbappe, Monaco'da beraber oynadığı Radamel Falcao'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti.
"Her zaman Fransız hissettim. Köklerimi inkar etmiyorum çünkü beni ben yapan onlar ancak tüm hayatımı Fransa'da yaşadım ve hiçbir zaman evimde değilmiş gibi hissetmedim."
"Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu."
"Her yerde oynarım. Modern bir hücumcuyum. 10 numara, 11 numara ya da 7 numara olabilirim. Mbappe'de her şeyden var."
"Yüzüm şehrin ve dünyanın her yerinde... Ben bir yıldızım. Yıldız olmak bir statüdür ancak bu seni diğer insanlardan daha iyi yapmaz."
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