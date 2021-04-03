Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 14:19
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Kulüpten yapılan açıklamada, dün uygulanan Covid-19 PCR testleri sonucunda bir oyuncuda pozitif bulguya rastlanıldığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan oyuncunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.


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