FSB: Moskova'da 'kitleleri hedef alan' bir terör saldırısı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Orta Asya kökenli bir Rus vatandaşının Moskova'daki kalabalık bir bölgede sahnelenmeyi planladığı bir terör saldırısını engellediğini duyurdu.
Rusya Federasyonu iç istihbarat örgütü FSB tarafından yayınlanan açıklamada, terörle iltisaklı bir şahsın, başkent Moskova'da kamuya açık kalabalık mekanlarda terör saldırısı hazırlığındayken FSB, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi'nin ortak çabalarıyla yakalandığı açıklandı.
Terörist, gözaltı sırasında kolluk kuvvetlerine ateş açtıktan sonra emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. FSB, teröristle birlikte bir adet Kalaşnikof marka saldırı tüfeği, iki adet F-1 el bombası ve bir de RGD el bombası ele geçirildiğini bildirdi.
FSB tarafından yapılan açıklamada, teröristin kaldığı dairede yapılan aramada Suriye'deki uluslararası bir terör örgütünün temsilcileriyle bağlantıları olduğu ve kitle katliamı hazırlığında olduğunu gösteren bazı maddi kanıtlar bulunduğu belirtildi.
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