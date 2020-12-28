FT: 'Türkiye STK'ler üzerindeki hükümet kontrolünü genişletmek için harekete geçti'

28 Aralık 2020 Pazartesi, 10:55

Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçen TBMM’ye "Kitle İmha Silahlarının Önlenmesi" adı altında getirilen kanun teklifi Meclis’te tartışılmaya devam ediyor. Derneklerin ve demokratik kitle örgütlerinin kısıtlanması ve İçişleri Bakanı tarafından yöneticilerinin görevden alınmasıyla yerlerine kayyım atanmasının kolaylaştırılması İngiltere basınından Financial Times’ında gündemindeydi.

Financial Times, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için verilen mahkeme kararlarını da dikkat çekti. Haberde, “Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamayı reddetmesi, Ankara’yı agresif dış politikası nedeniyle yaptırımlarıyla tehdit eden AB ile gerginliği artırma riskini taşıyor” yorumunda bulundu.

'MUHALİFLERİN BOĞULMASINA YOL AÇABİLİR'

TBMM’ye sunulan kanun teklifi, “Türkiye sivil toplum grupları üzerindeki hükümet kontrolünü genişleten bir yasayı kabul etti. Bu hareket, hak savunucuların söylediği gibi sivil toplum kuruluşlarının kapatılmasına ve ülkede kalan muhaliflerin boğulmasına yol açabilir” şeklinde gördü.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi direktörü Tarık Beyhan, Financial Times’a verdiği demeçte, “Bu yasayla, İçişleri Bakanı’na temyiz için başvuruda bulunmaksızın istediği zaman herhangi bir grubu kapatma yetkisi veriyor. Türkiye'de tüm hak gruplarının ortadan kaldırılma ihtimalini artırıyor” ifadesini kullandı.

“GİZLİCE EK HÜKÜMLER EKLENDİ”

Tarık Beyhan, “sivil toplumun örgütlenme ve toplanma özgürlüğünü daha da sınırlandırmak için gizlice ek hükümler eklendiğine” dikkat çekerek ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“İnsan hakları grupları sık sık terör suçlamalarına maruz kalıyor ve bu yasa, dernekleri işlevsiz hale getirmek için terörizmin belirsiz tanımlarına dayanıyor."

‘KAVALA TUTUKLU, DEMİRTAŞ KARARINI ALAN MAHKEME İKİYÜZLÜ’

Ayla Jean Yackley imzası taşıyan haberde, “Türkiye’nin önemli sivil toplum figürü Osman Kavala, 2017 yılından beri mahkûmiyet almadan Erdoğan’a komplo kurma suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor. Hükümet ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala'yı serbest bırakma kararını dikkate almadı. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Strazburg merkezli mahkemeyi, Türkiye'nin en büyük ikinci muhalefet partisinin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma talimatı vermesi üzerine "ikiyüzlülük" ile suçladı” hatırlatması yapıldı.

ERDOĞAN EYLEM PLANINDA HAKLARI KORUMA SÖZÜ VERMİŞTİ

Erdoğan’ın Avrupa’yla yakınlaşma adımlarını da değinilen haberde, “Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Batılı ortaklarıyla ilişkileri onarma ve yatırım ortamını iyileştirme çabalarının bir parçası olarak görülen, hakları korumak için bir "eylem planı" sözü verdi. Başka bir yandan da STK'lara yönelik gözetim kuralları, hak savunucularından spor derneklerine ve dini gruplara kadar çok sayıda sivil toplum grubu için uygulanacak” denildi.



