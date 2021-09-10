Fuarda Espor heyecanı başladı
İZFAŞ’ın iş ortaklığında düzenlenen ‘Intel ESL Gaming Fest’, oyun startup oluşturmak isteyen yetenekleri 90. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir araya getirdi.
Intel ESL Gaming Fest tema duyurusu, yarışmaya dair kurallar ve açılış konuşmasıyla başladı. Teması ‘paradoks’ olarak belirlenen oyunda, yarışmacılar 48 saat boyunca en iyi startup yani oyun kurgusu için birbirleriyle yarışacak. ‘Mağara Jam’adı verilen bu oyun türünde, yarışmacılar belirlenen süre ve temaya uygun tasarımlar yaparak birbirleriyle rekabet edecekler.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Wendigo Games oyun şirketinin kurucusu, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım bölümünün ilk mezunlarından olan Ataberk Palacıoğlu, “Game Jam adında oluşan oyun kültürünü Türkiye’de kendi tarzımızla yaymak istedik. Amacımız, buradan çıkan sonuçları oyun sektörüne kazandırmak” dedi.
Kültürpark uzun havuz yanında kurulan teknoloji ve oyun alanında yarışmacılar stantları içerisinde, 48 saat boyunca kendi tasarımlarıyla bir oyun yapmaya başlayacak. Bu süre içerisinde sponsorlar burada çeşitli etkinlikler yapacak. E-sporlarla ilgili söyleşiler, FIFA turnuvaları gibi çeşitli etkinliklere yer verilecek. Etkinliğin ilk gününde ayrıca, İzmir Cup FIFA yarı final ve final karşılaşmasının ardından şampiyon Kaan Tüzün oldu.
Palacıoğlu, “Kültürkpark’ta bu organizasyonu yapabiliyorsak Tunç Başkan sayesindedir. 15 tane standımız var. Gerçekten büyük bir alandayız. Ne sorun varsa hemen çözülüyor. Her şeyimiz hazır. Tunç Başkan sayesinde daha önce online olarak yaptığımız etkinliğimizin dördüncüsünü fiziksel bir şekilde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
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