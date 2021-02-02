Fuat Saka yeni albümü 'Avaz'ı dinleyiciyle buluşturdu

02 Şubat 2021 Salı, 09:07

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Fuat Saka'nın, Türkiye, Almanya, Makedonya, Gürcistan ve Danimarka’dan sanatçıların katkılarıyla hazırladığı yeni albümü "Avaz" tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşuyor.

Albümde "Kar Yağar Kar Üstüne" (Amman Ey), "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Ela Gözlüm", "Mağusa Limanı", "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "Eğilmez Başın Gibi" (Efem) ve "Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık"ın da aralarında olduğu 14 türkü yer alıyor.

Fuat Saka, yeni albümüyle şunları söylüyor:

"Pandemi döneminden önce dostum Ufuk Işıklar ile Beyoğlu’ndaki ofisinde buluştuk. Bu buluşmanın sebebi müzik üzerine ve yapabileceklerimiz üzerine konuşmaktı. Sohbetin sonunda Anadolu’nun o güzel , samimi, dost ve sıcak türkülerini kaydetme kararı aldık. O dönemde benim bir Avrupa turnem vardı. Ocak başında turne sona erdi ve eşim Gülsen ile birlikte Türkiye’ye döndük. Ufuk ile kısa bir görüşmeden sonra yaşadığımız coğrafyaya 'Knidos Krallığına' geri döndük. Ocak 2020’de de kayıtlara başladım. Bir gün sabaha kadar çalışıp ertesi gün “dinlendim” derken pandemi başladı fakat çalışmalar aksamadı. Aksine güzellik yaratmak için daha bir asıldım ve aylarca sürdü bu çalışma. Ağustos sonu bitti; nihayetinde elinizdeki bu kayıtlar da. Tabi ki kayıtların bitmesi projenin bitmesi anlamına gelmiyordu. Birkaç ay sonra seçtiğimiz eserlere Mert Güncüer tarafından klipler çekildi. Türkülerin bir kısmına uzun süredir birlikte müzik yaptığımız Gürcü dostlarım Zurab Cagnidze, Zaza Miminoschwili, Orhan Şimşek , Sevgili Makedon dostum Tunan Kurtisev Almanya’da stüdyolarında kendi bölümlerini kaydedip bana gönderdiler ve ben de miksleri Datça’daki kendi stüdyomda gerçekleştirdim. Elinizdeki bu çalışma yine bir şekilde kollektif olarak sunuluyor pandemiye inat. Yaşasın Müzik Yaşasın Hayat Yaşasın Özgürlük."