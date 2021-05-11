Fulham, Premier Lig'den düşen üçüncü takım oldu

11 Mayıs 2021 Salı, 00:29

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, Burnley’e 2-0’lık skorla yenilerek ve Premier Lig’e veda eden üçüncü takım oldu.

Puan tablosunda 18. sırada bulunan Fulham, evinde ağırladığı Burnley’e 2-0 yenildi. Bu sezonki başarısız performansının ardından Championship'e (1. Lig) düşmesi kesinleşen siyah-beyazlılar, West Bromwich Albion ile Sheffield United'ın ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Burnley, 35. dakikada Ashley Westwood ve ikinci yarının son anlarında Chris Wood’un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın bu skorla sonuçlanmasıyla Fulham, lige veda etti.



