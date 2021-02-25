Futbol: UEFA Avrupa Ligi'nde gollü gece
Ajax, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada ve Molde, son 16 turuna kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 15. dakikada Davy Klaassen'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Lille, 78. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla beraberliği yakalasa da 88. dakikada David Neres'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
İlk maçı da aynı skorla kazanan Ajax, son 16 turuna yükselen taraf oldu.
ARSENAL 87'DE TURLADI
Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Benfica'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 21 ve 87. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 67. dakikada Kieran Tierney kaydetti.
Benfica'nın golleri ise 43. dakikada Diogo Gonçalves ve 61. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Rakiplerini eleyen Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada ve Molde de tur atlayan diğer takımlar oldu.
Son 32 turunda tamamlanan maçların sonuçları şöyle:
Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 2-1
Napoli (İtalya) - Granada (İspanya): 2-1
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0
Rangers (İskoçya) - Antwerp (Belçika): 5-2
Arsenal (İngiltere) - Benfica (Portekiz): 3-2
Hoffenheim (Almanya) - Molde (Norveç): 0-2
Villarreal (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 2-1
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