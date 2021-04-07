Futbolcu ırkçı söylemden yargılanacak
UEFA, Rangers'ta forma giyen Glen Kamara'ya yönelik ırkçı sözler söylediği iddia edilen Slavia Praglı oyuncu Ondrej Kudela'nın yargılanacağını duyurdu.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Rangers ile Slavia Prag arasında 18 Mart'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçındaki ırkçılık iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.
Slavia Praglı Kudela'nın, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, centilmenlik dışı hareketler hakkındaki 15. maddesinden yargılanmasına karar verildi.
34 yaşındaki Çek futbolcuya, bir maç geçici men cezası da verildiği belirtildi.
Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard, futbolcusu Kamara'nın Slavia Praglı oyuncu Kudela'nın ırkçı söylemlerine maruz kaldığını öne sürmüştü.
Maç sırasında kameralara yansıyan görüntülere göre Kudela, Kamara'nın kulağına doğru bir şeyler söylemiş ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.
Slavia Prag Kulübü ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti.
Video Haberler
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mobil iletişimde zam kararı!