Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
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