Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbolda ara transfer dönemi yarın (5 Ocak 2021) başlıyor.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.
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