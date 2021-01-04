Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda ara transfer dönemi yarın (5 Ocak 2021) başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 11:01
Futbolda ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
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Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek.


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