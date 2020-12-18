Futbolda haftanın programı; heyecan başlıyor

18 Aralık 2020 Cuma, 09:13

Futbolda Süper Lig 13. hafta, TFF 1. Lig 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 2. Lig'de 16'ncı, Misli.com 3. Lig'de de 14. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

23 Aralık Çarşamba:

13.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Hacettepe (Çorum Şehir)

13.00 Kocaelispor-Uşakspor (Kocaeli)

13.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

13.00 İnegölspor-Hekimoğlu Trabzon (İnegöl İlçe)

13.00 Niğde Anadolu FK-Anagold 24Erzincanspor (Niğde 5 Şubat)

13.00 Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

Kırmızı Grup

23 Aralık Çarşamba:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Kırşehir Belediyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Turgutluspor-Pazarspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Vanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 GMG Kastamonuspor-Kırklarelispor (Gazi)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Pendikspor-Mamak FK (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

20 Aralık Pazar:

13.00 Belediye Derincespor-Diyarbekirspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Manisaspor-Antalya Kemerspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Bucaspor 1928-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Yeni Buca)

13.00 1877 Alemdağspor-Fatsa Belediyespor (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Çankaya Futbol Kulübü (Hopa İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Malatya Yeşil Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.00 Kızılcabölükspor-Payasspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

Not: Arnavutköy Belediyesi-Ofspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

2. Grup

20 Aralık Pazar:

13.00 Tekirdağspor-Nazilli Belediyespor (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Ağrı 1970 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-Halide Edip Adıvarspor (Fethiye İlçe)

13.00 Ceyhanspor-Belediye Kütahyaspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Kahta 02-İskenderun Futbol Kulübü (Kahta İlçe)

13.00 Yozgatspor 1959-Darıca Gençlerbirliği (Yozgat Bozok)

3. Grup

20 Aralık Pazar:

13.00 Şile Yıldızspor-Karşıyaka (Şile)

13.00 Altındağspor-Somaspor (Çubuk İlçe)

13.00 Osmaniyespor-Çarşambaspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Arhavispor (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Çatalcaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Esenler Erokspor-Cizrespor (Vefa)

13.00 Gölcükspor-Yalovaspor (Gölcük Şehir)

13.00 İçel İdmanyurdu-Batman Petrolspor (Mersin)

4. Grup

Yarın:

13.00 Siirt İl Özel İdare-Kozanspor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşa-Muğla (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Karbel Karakörü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Faruk Çelik)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Modafen (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Alanya Kestelspor-Bergama Belediyev (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 52 Orduspor-1959 Kelkit Belediyespor (19 Eylül)

13.00 Silivrispor-Adıyaman 1954 (Silivri)