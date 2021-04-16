Futbolda heyecan yine başlıyor
Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak, TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
Yarın:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa (Kalyon)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
TFF 1. Lig
Yarın:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Hopa İlçe)
15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya (Alemdağ)
15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)
15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor (Bolluca)
15.00 Belediye Derincespor-Ofspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
15.00 Payasspor-Diyarbekirspor (Payas İlçe)
2. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun (Mardin 21 Kasım)
15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor (Kahta İlçe)
15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor (Ceyhan İlçe)
15.00 Fethiyespor-Tokatspor (Fethiye İlçe)
15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 (Yomra İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kemal Kaynaş)
15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği (Namık Kemal)
3. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Gölcükspor-Cizrespor (Gölcük Şehir)
15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor)
15.00 Isparta 32-Arhavispor (Isparta Atatürk)
15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor (Erbaa İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 Altındağspor-Karşıyaka (Çubuk İlçe)
15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor (Şile)
4. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Alanya Kestelspor-Modafen (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Bayrampaşa-Kozanspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Siirt Atatürk)
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