Futbolda koronavirüs patlaması

Samsunspor, Trabzonspor, Hatayspor derken Buca'da vaka patlaması var.

AA
17 Ekim 2020 Cumartesi, 00:46
Futbolda koronavirüs patlaması
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Türk futbolu koronavirüse teslim.

Hatayspor'da 11'i futbolcu 20'ye yakın ismin testinin pozitif çıkmasından sonra Trabzonspor, Samsunspor da sıkıntı yaşamıştı. Şimdi ise Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de 2'si futbolcu 3 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde 2 futbolcunun yanı sıra idari kadrodaki 1 kişide pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Bu kişilerin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Bucaspor 1928, ligin 5. hafta mücadelesinde bugün saat 19.00'da Yeni Buca Stadı'nda Manisaspor'u konuk edecek.


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