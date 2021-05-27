Galata Kulesi'nde intihar iddiası
Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20) yaşamını yitirdi. Genç kadının düşme nedeni henüz belirlenemezken, polis intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
DHA'nın aktardığına göre, Galata Kulesi'nde saat 15.30 sıralarında kuleyi gezen Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın yaşamını yitirdi.
Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada, toplananlardan bazılarının çalışmaları izleyerek cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti.
İNTİHAR İHTİMALİ
Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
'BU KAÇINCI OLDU'
Olay yerinin karşısında bir esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, "Birdenbire bir ses geldi sanki çuval atılır da pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor. Hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım" dedi.
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