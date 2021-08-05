Galatasaray – St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Galatasaray, İskoçya ligi ekiplerinden St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven’a elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda St. Johnstone’u ağırlayacak.
TSİ saat 21.00’de başlayacak maçı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek ve karşılaşma Spor Smart’tan yayınlanacak.
FATİH TERİM ÜÇ İSMİ AÇIKLADI
Maç öncesinde dün düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni transferlerden Berkan Kutlu ile birlikte Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu’na ilk 11’de şans vereceğini açıkladı.
Yeni transferlerden Alexandru Cicaldau ile ilgili ise Fatih Terim şunları söyledi, “Oynasaydı iyi olurdu ama uzun vadeli sözleşme ile gerekli mesajı verdik.İnşallah buradan sonra Randers'i eleyerek UEFA gruplarına kalmak en önemli hedefimiz.
Orada rahat rahat oynayacak. Kendisi ile ilgili olan planımızı 5 sene sözleşme imzalamak gösteriyor. Orada iki maçı düşünecek halimiz yoktu. Umarım Galatasaray'da olduğu süre boyunca o kadar güzel işler yapar ki biz bu iki maçı hatırlamayız.”
Galatasaray bu turu geçerse bir sonraki turda Randers ile karşı karşıya gelecek.
Muhtemel 11’ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed
St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Devine, Davidson, Craig, McCann, Rooney, O'Halloran, Kane
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