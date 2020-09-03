Galatasaray 1-1'e razı!
Arda Turan ve Gökhan Karadeniz'in karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Galatasaray, 31'inci dakikada Arda Turan'ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Hatay ekibi, 66'ncı dakikada Gökhan Karadeniz ile eşitlik sayısını bulurken, karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Arda Turan, 9 yıl sonra ilk kez sarı kırmızılı formayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na çıktı.
Geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan ise antrenörlük kurslarını tamamladıktan sonra ilk kez teknik heyetle birlikte saha kenarında yer aldı.
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