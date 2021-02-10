Galatasaray 5 maç sonra yenildi
Galatasaray, Alanyaspor yenilgisiyle ile birlikte 5 maç sonra mağlup oldu.
Galatasaray, Alanyaspor yenilgisiyle ile birlikte 5 maç sonra mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-2 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar kupaya bu turda veda etti. Aslan bu müsabaka ile birlikte 5 maç sonra mağlup oldu. Cimbom geride kalan 5 lig maçından da galip ayrılmıştı. Bu süreçte Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.
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