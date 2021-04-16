Galatasaray 6 eksikle İzmir yolcusu!
Galatasaray'da Göztepe maçının kamp kadrosu açıklanırken listede Falcao ve Mostafa Mohamed yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Göztepe maçı için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla İzmir’e hareket ederek müsabaka öncesi kampa girecek.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılılar, Göztepe müsabakası için İzmir’e gidecek kafilede bulunacak oyuncuları da duyurdu. Cezalı olan Donk ve Babel ile sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Martin Linnes, DeAndre Yedlin ve korona virüse yakalanan Mostafa Muhammed, kadroda yer almıyor.
Galatasaray’ın Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:
"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk."
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