Galatasaray Adası'nda son dakika gelişmesi

Galatasaray'ın Kuruçeşme'de bulunan adası uzunca bir süredir anlaşmazlık nedeniyle kapalıydı.

Cumhuriyet Spor
18 Mart 2021 Perşembe, 13:01
Galatasaray Adası'nda son dakika gelişmesi
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Galatasaray, Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açılan tahliye davasında mahkemenin işletmecinin adadan tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Galatasaray'ın Kuruçeşme'de bulunan adası uzunca bir süredir anlaşmazlık nedeniyle kapalıydı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası’ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.


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