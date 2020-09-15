Galatasaray Bakü hazırlığında

15 Eylül 2020 Salı, 02:38

Galatasaray Bakü yolcusu.

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Galatasaray’ın rakibi Neftçi Bakü oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Netfçi Bakü maçı 17 Eylül tarihinde oynanacak. Galatasaray Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.