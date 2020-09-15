Galatasaray Bakü hazırlığında
Galatasaray Netfçi Bakü maçı 17 Eylül tarihinde deplasmanda oynanacak.
Galatasaray Bakü yolcusu.
UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Galatasaray’ın rakibi Neftçi Bakü oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak.
GALATASARAY NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Netfçi Bakü maçı 17 Eylül tarihinde oynanacak. Galatasaray Neftçi Bakü’yü elemesi halinde 3. ön eleme turunda Renova – Hajduk Split galibiyle karşılaşacak. 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül’de oynanacak.
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