Galatasaray - Başakşehir karşı karşıya

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2021 Salı, 18:10
Galatasaray - Başakşehir karşı karşıya
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli


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