Galatasaray - Başakşehir karşı karşıya
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
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