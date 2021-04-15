Galatasaray Başkanı eleştirdi, MHK Suat Arslanboğa'yı maça atadı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın açıklamasında 'militan' olarak nitelediği Galatasaray-Karagümrük maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa'ya Merkez Hakem Komitesi (MHK) üst üste görev verdi. Arslanboğa'nın VAR'da yüksek puan aldığı da biliniyor.

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