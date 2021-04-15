Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın açıklamasında 'militan' olarak nitelediği Galatasaray-Karagümrük maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa'ya Merkez Hakem Komitesi (MHK) üst üste görev verdi. Arslanboğa'nın VAR'da yüksek puan aldığı da biliniyor.
Galatasaray Başkanı eleştirdi, MHK Suat Arslanboğa'yı maça atadı!
Karagümrük maçı sonrası Başkan Cengiz'in hedef gösterdiği Suat Arslanboğa maç aldı, MHK, Sergen Yalçın'ın istemiyoruz dediği hakemi de Beşiktaş maçına atamıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN SONRA G.SARAY
MHK, yine yarın aynı saatte oynanacak olan Beşiktaş-Ankargücü maçına ise Halis Özkahya'yı atadı. MHK, daha önce de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş derbisi sonrası "Bu hakemi görmek istemiyoruz" dediği Halil Umut Meler'i Siyah-Beyazlı takımın ertesi haftaki Kasımpaşa maçına vermişti.
SUAT ARSLANBOĞA O SÖZÜ ETTİ Mİ?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımlarının Türk Telekom Stadyumu'nda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayba uğradığı Karagümrük maçının hakemlerine dair çarpıcı iddialar ortaya atmış ve VAR Odası'ndaki Arslanboğa'nın orta hakemi, "VAR'a gelmezsen hakemliğin biter" diye tehdit ettiğini savlamıştı.
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