Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evin oğlu Onyekuru
Henry Onyekuru'yu bir kez daha kadrosuna katan Galatasaray, Nijeryalı futbolcu için imza töreni düzenlendi.
Galatasaray'ın Monaco’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, yeniden sarı kırmızılı formayı giyecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda yapılan imza töreninde Başkan Mustafa Cengiz ve Henry Onyekuru, Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz, Onyekuru’nun önemli tekliflere rağmen Galatasaray’ı seçtiğini dile getirerek, "Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.
Henry Onyekuru ise uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini belirterek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi gururlandıran bir sezon geçirmek istiyorum. Burada daha uzun süre kalmayı umuyorum. Başkanımız, başkan yardımcımız ve teknik direktörümüzle konuştum ve onlar da bana olan güvenlerini ifade ettiler. Her zaman olduğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazırım. Daha önce söylediğim gibi hedefim kulüple daha fazla başarı yakalamak, daha fazla kupa kazanmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşallah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
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