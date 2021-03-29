Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve İtalyan devleri Salih'in peşinde

29 Mart 2021 Pazartesi, 13:57

Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken, gelecek sezon için transfer iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

Alanyaspor'da son iki sezondur sergilediği performansla potansiyelini en sonunda sahaya yansıtmayı başaran Salih Uçan, kontratının sona erecek olmasının da etkisiyle birçok takımdan teklif aldı.

ALANYASPOR KALMASINI İSTİYOR

Geride bıraktığımız 30 haftanın 28'inde forma giyen ve Çağdaş Atan'ın en fazla forma verdiği isimlerden biri olan Salih'i takımda tutmak için iyileştirilmiş bir teklif sunan Alanyaspor, oyuncusunu takımda tutmak istese de henüz olumlu bir cevap alamadı.

İki sezonda 67 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncunun gelecek teklifleri değerlendirip, Alanyaspor yönetimine buna göre cevap vermesi bekleniyor.

İSTANBUL'DAN TALİPLERİ VAR

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen ancak çok genç yaşta geldiği sarı-lacivertli takımda düzenli oynama imkanı bulamayan Salih için bu defa İstanbul'un diğer büyükleri Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi.

Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği oyuncu için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu tahmin ediliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor da Salih için gelişen süreci yakından takip ediyor.

YURT DIŞINDAN DA İZLENİYOR

2014-15 sezonunda Roma'ya kiralanan ancak Miralem Pjanic'in planlamanın aksine takımda kalması nedeniyle İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Salih'i yurt dışından da izleyen takımlar bulunuyor.

Daha önce Sion ve Empoli formaları da giyen Salih, iki sezondur düzenli oynamasının da etkisiyle önümüzdeki sezon şansını yeniden Avrupa'da bir takımda deneyebilir.